Etapa d'Agés a Burgos

L’itinerari

Km 0. Agés (Albergs. Botiga. Bar)

Km 2,6. Atapuerca (Albergs. Bars. Botiga en temporada)

Km 7. Villalval

Km 8,6. Cardeñuela Ríopico (Albergs. Bars)

Km 10,6. Orbaneja Riopico (Alberg. Bar)

Km 15,3. Castañares (Bar. Botiga. Informació turística en el bar-restaurant Pelegrina-T)

Km 23. Burgos (Tots els Serveis)

Acomiadem Agés donant un últim cop d'ull a la seva arquitectura tradicional i comencem la jornada pel voral de la carretera que porta fins a Atapuerca, una illa en l'oceà del temps, com la defineixen els investigadors que treballen en els pròxims jaciments arqueològics.La carretera divideix la població en dues i actua com a carrer principal. Abans d'abandonar el poble deixem l'asfalt i ens desviem a l'esquerra per una pista pedregosa. Aquesta avança entre bosc baix i després de deixar enrereuna explotació agrícola puja sense dificultats - no així per als ciclistes - fins a una gran creu de fusta.Una fletxa groga en la base del pal ens anima a seguir paral·lels a l'esgavellat filat. Un vèrtex geodèsic - a una altitud de 1077 metres - marca el començament del descens cap a la. En el fons més pròxim es descobreix una pedrera i més al fons la ciutat de Burgos. En la baixada prenem, a l'esquerra, l'encreuament que es dirigeixfins a VillalvalAmb l'escena de l'església esfondrada sortim del poble per una carretera comarcal que ens condueix en breu a Cardeñuela, que a la primavera de 2014 ja comptava amb tres albergs de pelegrins.Dos quilòmetres més endavant arribem a Orbaneja. En 2013 la localitat va estrenar unContinuem per la carretera i passem sobre l'AP-1. En breu, com a dos-cents metres i al costat d'uns unifamiliars, trobem una. La que índicaavança cap a Villafríai la que es desvia(marcada amb pintura amb l'opció Riu) es dirigeix fins a Castañares.Toca triar quin seguir. La de Villafría és més pesada, ja que arribats a aquesta localitat resten molts quilòmetres fins a la capital al peu de la N-1 i travessant un paisatge industrial i summament urbà. La de Castañares és millor alternativa. Per aquesta girem a mà esquerra per la pista de terra i caminem entre restes de runams fins a topar-nos amb latanca de l'aeroport, que estableix el seu perímetre de seguretat. Pegats a la tanca, continuem fins al mateix, al peu de la N-120.Des de Castañares, la lògica i la senyalització imposen seguir fins a Burgos per l'andadero de la N-120, que passa abans per Villayuda. No obstant això existeix una alternativa molt més apetitosa que evita la tediosa entrada a la capital. Es tracta de prendre elque porta tranquil·lament fins al mateix centre de Burgos. No és històrica i els puristes del Camí no la secunden però va guanyant adeptes. S'inicia en un pont per als vianants sobre el riu burgalès. Si ens assalten els dubtes el millor és preguntar a algun veí de Castañares. Caminant a la vora del riu durant més de tres quilòmetres arribarem al costat de la.El mateix passeig ens portarà en uns quaranta minuts més fins al, recognoscible per les superbes escultures medievals que adornen els seus pilars. Creuant el pont accedim a la plaça del Cid, on es troba l'escultura eqüestre d'aquesta figura notable de la Reconquesta. Passada l'estàtua vam prendre elper a accedir a laplaça de la Catedral. Darrere d'aquest monument cim del gòtic, en el número 28 del carrer, es troba l'alberg municipal.