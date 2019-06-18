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Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
Albergues 12
Dispoñible sen conexión

23 quilómetros de romaría sinxela e parada obrigada en Atapuerca

Información sobre a etapa 12: Etapa de Agés a Burgos

Perfil: Etapa de Agés a Burgos

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Puntos de interese da etapa 12: Etapa de Agés a Burgos

  • 5 Casa de Peregrinos Emaús
  • 4 Albergue Divina Pastora
  • 3 Albergue Municipal de Burgos
  • 2 Taberna - Albergue municipal de Agés
  • 1 Albergue El Pajar de Agés

O itinerario

  • Km 0. Agés (Albergues. Tenda. Bar)

Despedimos Agés dando unha última ollada á súa arquitectura tradicional e comezamos a xornada pola beiravía da estrada que leva até Atapuerca, una illa no océano do tempo, como a definen os investigadores que traballan nos próximos xacementos arqueolóxicos.

  • Km 2,6. Atapuerca (Albergues. Bares. Tenda en tempada)

A estrada divide a poboación en dúas e actúa como rúa principal. Antes de abandonar o pobo deixamos o asfalto e desviámonos á esquerda por unha pista pedregosa. Esta avanza entre monte baixo e tras deixar atrásuna explotación agrícola sobe sen dificultades - non así paira os ciclistas - até unha gran cruz de madeira (Km 4,8).Una frecha amarela na base do poste anímanos a seguir paralelos á desvencijada aramado. Un vértice geodésico - a unha altitude de 1077 metros - marca o comezo do descenso cara ao val do río Pico. No fondo máis próximo descóbrese una canteira e máis ao fondo a cidade de Burgos. Na baixada tomamos, á esquerda, o cruzamento que se dirixeatéVillalval.

  • Km 7. Villalval

Coa escena da igrexa derrubada saímos do pobo por unha estrada comarcal que nos conduce en breve a Cardeñuela Riopico, que na primavera de 2014 xa contaba con tres albergues de peregrinos.

  • Km 8,6. Cardeñuela Ríopico (Albergues. Bares)

Dous quilómetros máis adiante chegamos a Orbaneja . En 2013 a localidade estreou un centro de recepción de peregrinos.

  • Km 10,6. Orbaneja Riopico (Albergue. Bar)

Continuamos pola estrada e pasamos sobre a AP-1. En breve, como a douscentos metros e xunto a uns unifamiliares, atopamos una dobresinalización. A que índica de fronte avanza cara a Villafría e a que se desvía á esquerda (marcada con pintura coa opción Río) diríxese até Castañares (Km 11,6).Toca elixir cal seguir. A de Villafría é máis pesada, xa que chegados a esta localidade restan moitos quilómetros até a capital ao pé da N-1 e atravesando unha paisaxe industrial e sumamente urbano. A de Castañares é mellor alternativa. Por esta viramos a man esquerda pola pista de terra e camiñamos entre restos de vertedoiros até toparnos covalo do aeroporto, que establece o seu perímetro de seguridade (Km 13,2). Pegados ao valo, continuamos até omesmo Castañares, ao pé da N-120.

  • Km 15,3. Castañares (Bar. Tenda. Información turística no bar-restaurante Peregrina-T)

Desde Castañares, a lóxica e a sinalización impoñen seguir até Burgos polo andadero da N-120, que pasa antes por Villayuda. Con todo existe una alternativa moito máis apetitosa que evita a tediosa entrada á capital. Trátase de tomar o paseo fluvial do río Arlanzón que leva tranquilamente até o mesmo centro de Burgos. Non é histórica e os puristas do Camiño non a apoian pero vai gañando adeptos. Iníciase nunha ponte peonil sobre o río burgalés. Se nos asaltan as dúbidas o mellor é preguntar a algún veciño de Castañares. Camiñando á beira do río durante máis de tres quilómetros chegaremos xunto á praia Fonte do Prior (Km 18,7).O mesmo paseo levaranos nuns corenta minutos máis até a ponte de San Pablo ou ponte do Cid, reconocible polas soberbias esculturas medievais que adornan os seus alicerces (Km 22). Cruzando a ponte accedemos á praza do Cid, onde se atopa a escultura ecuestre desta figura notable da Reconquista. Pasada a estatua tomamos o paseo do Espolón paira acceder ápraza da Catedral. Detrás deste monumento cume do gótico, no número 28 da rúa Fernán González, atópase o albergue municipal.

  • Km 23. Burgos (Todos os Servizos)

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

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