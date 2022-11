Etapa de Agés a Burgos

O itinerario

Km 0. Agés (Albergues. Tenda. Bar)

Km 2,6. Atapuerca (Albergues. Bares. Tenda en tempada)

Km 7. Villalval

Km 8,6. Cardeñuela Ríopico (Albergues. Bares)

Km 10,6. Orbaneja Riopico (Albergue. Bar)

Km 15,3. Castañares (Bar. Tenda. Información turística no bar-restaurante Peregrina-T)

Km 23. Burgos (Todos os Servizos)

Despedimos Agés dando unha última ollada á súa arquitectura tradicional e comezamos a xornada pola beiravía da estrada que leva até, una illa no océano do tempo, como a definen os investigadores que traballan nos próximos xacementos arqueolóxicos.A estrada divide a poboación en dúas e actúa como rúa principal. Antes de abandonar o pobo deixamos o asfalto e desviámonos á esquerda por unha pista pedregosa. Esta avanza entre monte baixo e tras deixar atrásuna explotación agrícola sobe sen dificultades - non así paira os ciclistas - até unha gran cruz de madeira.Una frecha amarela na base do poste anímanos a seguir paralelos á desvencijada aramado. Un vértice geodésico - a unha altitude de 1077 metros - marca o comezo do descenso cara ao. No fondo máis próximo descóbrese una canteira e máis ao fondo a cidade de Burgos. Na baixada tomamos, á esquerda, o cruzamento que se dirixeatéCoa escena da igrexa derrubada saímos do pobo por unha estrada comarcal que nos conduce en breve a Cardeñuela, que na primavera de 2014 xa contaba con tres albergues de peregrinos.Dous quilómetros máis adiante chegamos a Orbaneja. En 2013 a localidade estreou unContinuamos pola estrada e pasamos sobre a AP-1. En breve, como a douscentos metros e xunto a uns unifamiliares, atopamos una. A que índicaavanza cara a Villafríae a que se desvía(marcada con pintura coa opción Río) diríxese até.Toca elixir cal seguir. A de Villafría é máis pesada, xa que chegados a esta localidade restan moitos quilómetros até a capital ao pé da N-1 e atravesando unha paisaxe industrial e sumamente urbano. A de Castañares é mellor alternativa. Por esta viramos a man esquerda pola pista de terra e camiñamos entre restos de vertedoiros até toparnos covalo do aeroporto, que establece o seu perímetro de seguridade. Pegados ao valo, continuamos até omesmo, ao pé da N-120.Desde Castañares, a lóxica e a sinalización impoñen seguir até Burgos polo andadero da N-120, que pasa antes por Villayuda. Con todo existe una alternativa moito máis apetitosa que evita a tediosa entrada á capital. Trátase de tomar oque leva tranquilamente até o mesmo centro de Burgos. Non é histórica e os puristas do Camiño non a apoian pero vai gañando adeptos. Iníciase nunha ponte peonil sobre o río burgalés. Se nos asaltan as dúbidas o mellor é preguntar a algún veciño de Castañares. Camiñando á beira do río durante máis de tres quilómetros chegaremos xunto á.O mesmo paseo levaranos nuns corenta minutos máis até a, reconocible polas soberbias esculturas medievais que adornan os seus alicerces. Cruzando a ponte accedemos á praza do Cid, onde se atopa a escultura ecuestre desta figura notable da Reconquista. Pasada a estatua tomamos opaira acceder ápraza da Catedral. Detrás deste monumento cume do gótico, no número 28 da rúa, atópase o albergue municipal.