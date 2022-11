Etapa de Agés a Burgos

El itinerario

Km 0. Agés (Albergues. Tienda. Bar)

Km 2,6. Atapuerca (Albergues. Bares. Tienda en temporada)

Km 7. Villalval

Km 8,6. Cardeñuela Ríopico (Albergues. Bares)

Km 10,6. Orbaneja Riopico (Albergue. Bar)

Km 15,3. Castañares (Bar. Tienda. Información turística en el bar-restaurante Peregrina-T)

Km 23. Burgos (Todos los Servicios)

Despedimos Agés dando un último vistazo a su arquitectura tradicional y comenzamos la jornada por el arcén de la carretera que lleva hasta, una isla en el océano del tiempo, como la definen los investigadores que trabajan en los cercanos yacimientos arqueológicos.La carretera divide la población en dos y actúa como calle principal. Antes de abandonar el pueblo dejamos el asfalto y nos desviamos a la izquierda por una pista pedregosa. Ésta avanza entre monte bajo y tras dejar atrás una explotación agrícola sube sin dificultades - no así para los ciclistas - hasta una gran cruz de madera. Una flecha amarilla en la base del poste nos anima a seguir paralelos a la desvencijada alambrada. Un vértice geodésico - a una altitud de 1077 metros - marca el comienzo del descenso hacia el. En el fondo más próximo se descubre una cantera y más al fondo la ciudad de Burgos. En la bajada tomamos, a la izquierda, el cruce que se dirige hastaCon la escena de la iglesia derrumbada salimos del pueblo por una carretera comarcal que nos conduce en breve a, que en primavera de 2014 ya contaba con tres albergues de peregrinos.Dos kilómetros más adelante llegamos a. En 2013 la localidad estrenó unContinuamos por la carretera y pasamos sobre la AP-1. En breve, como a doscientos metros y junto a unos unifamiliares, encontramos una. La que índicaavanza haciay la que se desvía(marcada con pintura con la opción Río) se dirige hasta. Toca elegir cuál seguir. La de Villafría es más pesada, ya que llegados a esta localidad restan muchos kilómetros hasta la capital al pie de la N-1 y atravesando un paisaje industrial y sumamente urbano. La de Castañares es mejor alternativa. Por ésta giramos a mano izquierda por la pista de tierra y caminamos entre restos de escombreras hasta toparnos con la valla del aeropuerto, que establece su perímetro de seguridad. Pegados a la valla, continuamos hasta el mismo, al pie de la N-120.Desde Castañares, la lógica y la señalización imponen seguir hasta Burgos por el andadero de la N-120, que pasa antes por Villayuda. Sin embargo existe una alternativa mucho más apetitosa que evita la tediosa entrada a la capital. Se trata de tomar elque lleva tranquilamente hasta el mismo centro de Burgos. No es histórica y los puristas del Camino no la apoyan pero va ganando adeptos. Se inicia en un puente peatonal sobre el río burgalés. Si nos asaltan las dudas lo mejor es preguntar a algún vecino de Castañares. Caminando a la vera del río durante más de tres kilómetros llegaremos junto a la. El mismo paseo nos llevará en unos cuarenta minutos más hasta el, reconocible por las soberbias esculturas medievales que adornan sus pilares. Cruzando el puente accedemos a la plaza de El Cid, donde se encuentra la escultura ecuestre de esta figura notable de la Reconquista. Pasada la estatua tomamos elpara acceder a la plaza de la Catedral. Detrás de este monumento cumbre del gótico, en el número 28 de la calle, se encuentra el albergue municipal.