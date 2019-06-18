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Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
Burgos utzi eta Gaztelako meseta zeharkatuko dugu
Etapari buruzko informazioa 13: Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
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Etapako interesguneak 13: Burgosetik Hontanasera bitarteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Burgos (zerbitzu guztiak)
Burgosko hiriburutik igaro diren azken urratsak katedralaren atzean jaio dira, Fernán González kalean. San Martingo arku edo ateraino joango gara. Ferra-arku hori mudejarra da eta XX. mendean oso zaharberritua. Arkua igaro ondoren, ezkerretara egingo dugu, Enperadore kalera jaisteko eskailera batzuetatik. Aurrerago, ezkerretara, Villalón kaletik jarraituko dugu. Uharteko pasealekuan amaitzen da, ibaiaren ondoan. Arlanzon ibaia gurutzatu eta eskuinerantz biratuko dugu, ertzari jarraituz. Aurrez aurre, N-120 errepidearen ondoan, Palentziako etorbideetatik, José María Villacián Rebollo - El Parral parkearen ondoan - eta Villadiego kalea, “Los Guindales. Basoko haztegia” (3. km). Hartu, eskuinerantz desbideratu, eta Benito Pérez Galdós kaletik jarraitu. Basoko haztegiko atearen ondoan amaitzen da hiria eta asfaltoa pistan amaitzen da. Bidea ez da Villalbillan sartzen. Herri hori gure ezkerretara ikusiko dugu, AVE linearen azpitik pasa eta ezkerretara egingo dugu, N-120 errepidearen azpitik pasa eta BU-30 autobiaren azpitik pasa ondoren, eskuinetara egingo dugu, N-120 errepidearen pareko pista hartu eta Arzaltza ibaia zeharkatuko dugu.
- 10,8 km. Arratsaldeak (aterpetxea. Pentsioa. taberna. Denda. Farmazia. Kutxazaina)
Erroman, Tardajos galtzada erromatarreko mansio bat izan zen, edo izan zitekeen, Clunia (Coruña del Conde burgalesa) eta Juliobriga (egungo Reinosa) batu zituena. Herria Eguerdia, Leandro Mayoral plaza eta Real Poniente kaletik gaindituko dugu. Errepidetik Rabera joango gara. Ibilbide laburrean Urbel ibaia igaroko dugu. Ibilgu horrek 50 kilometro baino gehiago egiten ditu Burgosen. Emari txikia du, baina ibaiertzak gainezka egin eta urez bete nahi ditu. Antzina, Tardajos eta Rabé lokatz-tarte batek banatzen zituen, eta horrek kantatzen hasi zen: "Rabetik Tardajosera ez zaizu lanik faltako. Tardajos-etik Rabe-ra, Domine liberanoak". Estrofa melodikoa, Rabé de las Calzadasera iritsi arte kanta dezakeguna.
- 12,6 km. Rabé de las Calzadas (Albergues. Taberna)
Santa Marina kaletik iturria -beneraz apaindua- Francisco Riberas plazaraino pasa eta Baldomero Pampliegatik irtengo gara. Hemendik aurrera, Gaztelako meseta izango dugu zain. Tranparik eta kartoirik gabe, alde onak eta txarrak. Zuzen luzeak, zortziehun metrotik gorako altueran, gure itzalak baino lagun gehiagorik gabe, eta zereal handiak, ageriko zerumugarik gabe, baina, hori bai, eper, alondra, ukondo eta laboreak maite dituzten gainerako hegazti ugarirekin. Meseta saltatzeak Bidearen batasuna haustea eta zentzua kentzea esan nahi du. Rabetik ia hiru kilometrora, eskuinean, Praotorreko iturria dago, eta bertan mahai batzuk jarri dira atsedenerako (15,4 km). Pistan gora egiten jarraitzen du, Hornillos (17,9 km) dagoen haranera iristeko eremu lauago batera iritsi arte. Maldak, inertziak berak eta bizkar-zorroaren pisuak Matamulos izeneko aldapa harritsua kontuz jaistera behartzen dute. Errepide bat eta Hormazuela ibaiaren ibilgua zeharkatu ondoren, Bideko Hornillosen sartuko gara. Herri hori Bidera moldatzen da eta kale nagusi bat du ekialdetik mendebaldera.
- 20,6 km. Bideko su txikiak (aterpetxeak. taberna. Denda)
1990eko udan, bere ekimenez, Lourdes Lluchek (neguan erromesak hartzen jarraitzen du Fromistako aterpetxean) etxe bat alokatu zuen erromesak hartzeko. Esperientzia horren ondorioz, ospitalari boluntarioen lana ezarri zen, eta, urtetik urtera, laguntza eskuzabaltasunez ematen dute dohaintza-aterpetxeetan. Hornillosetik irtetean, aurrekoaren antzekoa da egoera: lurzati pista amaigabea, zereal lautadatik igotzen dena. Distrakzio bakarra bidearen ertzetan dago, nekazariek beren laboreetatik ateratzen dituzten harri-piloz apainduta. Hornillosetik bost kilometrora, Santiagoko gurutzea (25,5. km) eta zazpiehun metro aurrerago, San Bol aterpetxerako bidegurutzea, izen bereko ibaiaren ertzean.
- 26,2 km. San Bol erreka (aterpea)
Ordubete gehiago oinez ibili ondoren, azkenean, Hontanasera iritsiko gara, makurtuta eta ezkutuan, azken unera arte. Herriaren izena latinezko fontana terminotik dator, gaztelaniaz. Domenico Laffik esan zuen Hontanasen artzainek beren txabolak hesi batez inguratu zituztela otsoetatik babesteko. Hiru aldiz joan zen Konpostelara 1666an eta 1673an. Gaur, hainbat aterpetxe, ostatu eta landetxek erosotasuna eta atsedena eskaintzen diote XXI. mendeko ibiltariari.'
- 31,1 km. Hontanak (aterpetxeak. Hostala. Landetxeak. taberna. Denboraldiko denda)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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