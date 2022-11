Etapa de Belorado a Agés

O itinerario

Km 0. Belorado (Todos os Servizos)

Km 4,7. Tosantos (Albergue. Bar)

Km 6,6. Villambistia (Albergue. Bar)

Km 8,2. Espinosa del Camino (Albergue. Bar)

Km 11,7. Villafranca Montes de Oca (Albergues. Hotel. Bar. Tenda)

Km 23,7. San Juan de Ortega (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar)

Km 27,4. Agés (Albergues. Tenda. Bar)

Paira saír de Belorado hai que atravesar a rúa Hipólito López Bernal e a avenida Camiño de Santiago paira cruzar posteriormente a N-120 e oo por unha ponte peonil de madeira. Paralelo a este atópase acoñecido como. Por unha pista separada da N-120 pola canle do, afluente do Tirón, avanzamos comodamente até o. Xusto antes de chegar hai unha área de descanso con varias mesas e grelladas.Ao cruzar a poboación pódese apreciar, alén da N-120, a, situada nun escarpe rochoso. Desde Tosantos un curto tramo achéganos até a seguinte poboación:Recíbenos a parroquial de, do século XVII. Una lenda atribúe poderes á auga que mana da fonte de catro caños. Asegura que paira recuperar a vitalidade e acabar co cansazo non hai nada mellor que remojar a cabeza nela. Pasado Villambistia, sen máis nada que apuntar, dirixímonos cara a Espinosa, á que chegamos tras sortear a N-120.Á saída o perfil da pista se recrudece un pouco e chega até as ruínas do, onde a tradición sitúa os restos mortais do, fundador de Burgos. Pasadas as ruínas, o itinerario vira cara á esquerda en busca da beiravía da Nacional, que nos conduce atéDesde esta poboación até San Juan de Ortega median 12 quilómetros ou case tres horas de camiñada, así que é recomendable deterse a xantar ou facer provisión de comida paira a travesía dos. Outrora constituíron un lugar arriscado onde os perigos agardaban tras cada matogueira, en cambio, hoxe, a pesar de tratarse dun tramo moi solitario, ofrecen natureza e paz. Deixamos a N-120, subimos xunto á- garda una talla barroca do Apóstolo - e pasamos xunto ao que foi o. O inicio é empinado e convén tomarllo con calma. O calvario continúa até chegar a un miradoiro sobree á, onde a subida comeza a suavizarse.Rodeada de carballos, enebros e brezos, a pista continúa o seu ascenso, primeiro até un repetidor e despois cara a undurante a Guerra Civil. Acto seguido a pista descende como un tobogán até a canle dun río paira afrontar un duro, aínda que curto, repecho. A pista de grava miúda solta convértese a partir de agora nunha ampla pista forestal cercada de piñeirais repoboados pola que liquidamos os restantes sete quilómetros e medio até chegar aoO conxunto de edificios son Ben de Interese Cultural desde 1931 e pertencen ao municipio de Barrios de Outeiro. O(1080-1163) foi discípulo dee colaborou con el na construción de pontes e calzadas antes de viaxar a Terra Santa. Á volta edificou no mesmo lugar que nos atopamos una igrexa baixo a advocación de San Nicolás de Bari. Segundo relata José María Lacarra no segundo tomo das peregrinacións a Santiago de Compostela: "no seu testamento, redactado en 1152 e que se conserva en Ortega como preciosa reliquia, lembra a edificación da igrexa de San Nicolás, como alí habitaban ladróns e como instituyó una comunidade de cóengos regulares de San Agustín". No interior da igrexa hai unque recibe a luz que se coa por unha xanela ojival unicamente os días de equinoccio: o 20 de marzo e o 22 de setembro. En San Juan de Ortega hai bar e albergue parroquial e paira os máis sibaritas un centro de turismo rural con todas as comodidades.Deixamos o conxunto monástico e chegamos a unha estrada autonómica onde se alza una cruz de madeira. Hai una variante histórica pero apenas transitada que continúa cara á esquerda por Santovenia de Oca, Zalduendo e Ibeas de Juarros. Seguimos de fronte e collemos o camiño que se interna por un piñeiral silvestre, xa sen perda algunha, en dirección a Agés..