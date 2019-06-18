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Etapa 11

Etapa de Belorado a Agés

km 27,4
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Albergues 11
Dispoñible sen conexión

Aínda que a primeira parte ten servizos, a última non.

Información sobre a etapa 11: Etapa de Belorado a Agés

Perfil: Etapa de Belorado a Agés

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Puntos de interese da etapa 11: Etapa de Belorado a Agés

  • 8 Taberna - Albergue municipal de Agés
  • 7 Albergue El Pajar de Agés
  • 6 Albergue San Antón Abad
  • 5 Albergue de Villafranca Montes de Oca
  • 4 Albergue de peregrinos Caminante
  • 3 Albergue Cuatro Cantones
  • 2 Refugio Parroquial de Belorado
  • 1 Albergue A Santiago

O itinerario

  • Km 0. Belorado (Todos os Servizos)

Paira saír de Belorado hai que atravesar a rúa Hipólito López Bernal e a avenida Camiño de Santiago paira cruzar posteriormente a N-120 e o río Tirón o por unha ponte peonil de madeira (Km 1,1). Paralelo a este atópase a ponte de pedra coñecido como O Canto. Por unha pista separada da N-120 pola canle do Retorto, afluente do Tirón, avanzamos comodamente até o Tosantos. Xusto antes de chegar hai unha área de descanso con varias mesas e grelladas.

  • Km 4,7. Tosantos (Albergue. Bar)

Ao cruzar a poboación pódese apreciar, alén da N-120, a ermida da Virxe da Pena, situada nun escarpe rochoso. Desde Tosantos un curto tramo achéganos até a seguinte poboación: Villambistia

  • Km 6,6. Villambistia (Albergue. Bar)

Recíbenos a parroquial de San Esteban, do século XVII. Una lenda atribúe poderes á auga que mana da fonte de catro caños. Asegura que paira recuperar a vitalidade e acabar co cansazo non hai nada mellor que remojar a cabeza nela. Pasado Villambistia, sen máis nada que apuntar, dirixímonos cara a Espinosa del Camino, á que chegamos tras sortear a N-120.

  • Km 8,2. Espinosa del Camino (Albergue. Bar)

Á saída o perfil da pista se recrudece un pouco e chega até as ruínas do mosteiro mozárabe de San Félix, onde a tradición sitúa os restos mortais do Conde Diego Rodríguez Porcelos, fundador de Burgos (Km 10). Pasadas as ruínas, o itinerario vira cara á esquerda en busca da beiravía da Nacional, que nos conduce até Villafranca Montes de Oca.

  • Km 11,7. Villafranca Montes de Oca (Albergues. Hotel. Bar. Tenda)

Desde esta poboación até San Juan de Ortega median 12 quilómetros ou case tres horas de camiñada, así que é recomendable deterse a xantar ou facer provisión de comida paira a travesía dos Montes de Oca. Outrora constituíron un lugar arriscado onde os perigos agardaban tras cada matogueira, en cambio, hoxe, a pesar de tratarse dun tramo moi solitario, ofrecen natureza e paz. Deixamos a N-120, subimos xunto á igrexa de Santiago - garda una talla barroca do Apóstolo - e pasamos xunto ao que foi o hospital da Raíña ou de San Antonio Abad. O inicio é empinado e convén tomarllo con calma. O calvario continúa até chegar a un miradoiro sobre as serras da Demanda e San Millán e á fonte de Mojapán, onde a subida comeza a suavizarse (Km 13).Rodeada de carballos, enebros e brezos, a pista continúa o seu ascenso, primeiro até un repetidor e despois cara a un monumento aos caídos durante a Guerra Civil (Km 15,2). Acto seguido a pista descende como un tobogán até a canle dun río paira afrontar un duro, aínda que curto, repecho. A pista de grava miúda solta convértese a partir de agora nunha ampla pista forestal cercada de piñeirais repoboados pola que liquidamos os restantes sete quilómetros e medio até chegar ao mosteiro de San Juan de Ortega.

  • Km 23,7. San Juan de Ortega (Albergue. Centro de Turismo Rural. Bar)

O conxunto de edificios son Ben de Interese Cultural desde 1931 e pertencen ao municipio de Barrios de Outeiro. O santo burgalés Juan de Ortega (1080-1163) foi discípulo de Santo Domingo da Calzada e colaborou con el na construción de pontes e calzadas antes de viaxar a Terra Santa. Á volta edificou no mesmo lugar que nos atopamos una igrexa baixo a advocación de San Nicolás de Bari. Segundo relata José María Lacarra no segundo tomo das peregrinacións a Santiago de Compostela: "no seu testamento, redactado en 1152 e que se conserva en Ortega como preciosa reliquia, lembra a edificación da igrexa de San Nicolás, como alí habitaban ladróns e como instituyó una comunidade de cóengos regulares de San Agustín". No interior da igrexa hai un capitel románico que recibe a luz que se coa por unha xanela ojival unicamente os días de equinoccio: o 20 de marzo e o 22 de setembro. En San Juan de Ortega hai bar e albergue parroquial e paira os máis sibaritas un centro de turismo rural con todas as comodidades.Deixamos o conxunto monástico e chegamos a unha estrada autonómica onde se alza una cruz de madeira. Hai una variante histórica pero apenas transitada que continúa cara á esquerda por Santovenia de Oca, Zalduendo e Ibeas de Juarros. Seguimos de fronte e collemos o camiño que se interna por un piñeiral silvestre, xa sen perda algunha, en dirección a Agés..

  • Km 27,4. Agés (Albergues. Tenda. Bar)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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Tempo 04H 55’
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