Galego
Planificar o meu Camiño
  1. Inicio ·
Camiño Primitivo Etapa da Mesa a Grandas de Salime

Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.

Albergue O Salvador de Grandas de Salime

Dispoñible sen conexión
178
0
Albergue del salvador grandas

Avenida da Costa, 20
Grandas de Salime

626 464 183 (Pilar), 696 221 565 (Luís), 985 62 70 21 (Concello)

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Grandas de Salime

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Grandas de Salime

Persoa encargada de atender o albergue: Pilar e Luís

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa da Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa da Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
Engadir albergue á miña selección

Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.

Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de Santiago

Ver todo

Así ven os peregrinos o Albergue O Salvador de Grandas de Salime

Ver todo

Envía túas fotografías!