Camiño Primitivo Etapa da Mesa a Grandas de Salime
Avenida da Costa, 20
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Albergue O Salvador de Grandas de Salime
Dispoñible sen conexión
1780
Avenida da Costa, 20
Grandas de Salime
Propiedade do albergue: Concello de Grandas de Salime
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Grandas de Salime
Persoa encargada de atender o albergue: Pilar e Luís
Observacións:
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa da Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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