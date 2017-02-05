Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg El Salvador de Grandas de Salime

Disponible sense connexió
178
0
Albergue del salvador grandas

Avinguda de la Costa, 20
Grandas de Salime

626 464 183 (Pilar), 696 221 565 (Luis), 985 62 70 21 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grandas de Salime

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Grandas de Salime

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pilar i Luis

Observacions:

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg El Salvador de Grandas de Salime

Veure tots

Envia les teves fotografies!