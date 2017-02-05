Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
Avinguda de la Costa, 20
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Alberg El Salvador de Grandas de Salime
Disponible sense connexió
1780
Avinguda de la Costa, 20
Grandas de Salime
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grandas de Salime
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Grandas de Salime
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pilar i Luis
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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