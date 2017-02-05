Bide Primitiboa La Mesa a Grandas de Salime etapa
Kostaldearen etorbidea, 20
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Salimaleko El Salvador aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1780
Kostaldearen etorbidea, 20
Salimaleko grandak
Aterpetxearen jabegoa: Salimeko Granda Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Salimeko Granda Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pilar eta Luis
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 6
La Mesa a Grandas de Salime etapa
km 16,8
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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