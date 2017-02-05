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Bide Primitiboa La Mesa a Grandas de Salime etapa

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Salimaleko El Salvador aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
178
0
Albergue del salvador grandas

Kostaldearen etorbidea, 20
Salimaleko grandak

626464183 (Pilar), 696221 565 (Luis), 985 62 70 21 (Udaletxea)

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Salimeko Granda Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Salimeko Granda Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pilar eta Luis

Oharrak:

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
La Mesa a Grandas de Salime etapa Etapa 6

La Mesa a Grandas de Salime etapa

km 16,8
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Honela ikusten dute erromesek Salimaleko El Salvador aterpetxea

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