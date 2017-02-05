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Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

Albergue El Salvador de Grandas de Salime

Disponible sin conexión
216
115
Albergue del salvador grandas

Avenida de la Costa, 20
Grandas de Salime

626 464 183 (Pilar), 696 221 565 (Luis), 985 62 70 21 (Ayuntamiento)

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grandas de Salime

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Grandas de Salime

Persona encargada de atender el albergue: Pilar y Luis

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de La Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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