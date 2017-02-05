Camino Primitivo Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
Avenida de la Costa, 20
Albergue El Salvador de Grandas de Salime
Disponible sin conexión
216115
Avenida de la Costa, 20
Grandas de Salime
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grandas de Salime
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Grandas de Salime
Persona encargada de atender el albergue: Pilar y Luis
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de La Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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