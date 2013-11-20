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Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

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Albergue O Recuncho do Peregrino

Dispoñible sen conexión
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Albergue el rincon del peregrino

Alberguería, s/n
Alberguería (Ourense)

988 984 904, 628 832 269 (Luís)

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Luís

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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