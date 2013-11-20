Camiño Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Alberguería, s/n
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Albergue O Recuncho do Peregrino
Dispoñible sen conexión
370
Alberguería, s/n
Alberguería (Ourense)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Luís
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
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