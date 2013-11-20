Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

Albergue El Rincón del Peregrino

Disponible sin conexión
39
8
Albergue el rincon del peregrino

Alberguería, s/n
Alberguería (Ourense)

988 984 904, 628 832 269 (Luis)

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Luis

Observaciones:

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue El Rincón del Peregrino

Ver todos

¡Envía tus fotografías!