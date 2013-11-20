Camino Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
Alberguería, s/n
Albergue El Rincón del Peregrino
Disponible sin conexión
398
Alberguería, s/n
Alberguería (Ourense)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Luis
Observaciones:
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía
km 32,7
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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