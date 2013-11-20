Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
Alberguería, z/g
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El Rincón del Peregrino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
370
Alberguería, z/g
Albergueria (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis
Oharrak:
Sanabresko bidea
Etapak 13
km 367,5
Etapa 8
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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