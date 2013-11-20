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Sanabriako Bidea Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

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El Rincón del Peregrino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue el rincon del peregrino

Alberguería, z/g
Albergueria (Ourense)

988 984 904, 628 832 269 (Luis)

erromesaren [email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Luis

Oharrak:

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Laza - Xunqueira de Ambíako etapa Etapa 8

Laza - Xunqueira de Ambíako etapa

km 32,7
Denbora 08H 30’
Zailtasuna HANDIA
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