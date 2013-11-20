Camí Sanabrés Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
Alberguería, s/n
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Alberg El Racó del Pelegrí
Disponible sense connexió
370
Alberguería, s/n
Alberguería (Orense)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Luis
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 8
Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía
km 32,7
Temps 08H 30’
Dificultat alta
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