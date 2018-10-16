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Camiño Primitivo Etapa de Pola de Allande á Mesa

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Albergue Miguelin Bar Restaurante

Dispoñible sen conexión
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Albergue Miguelin Bar Restaurante

A Mesa s/n, xunto ao Albergue Municipal
A Mesa

985914353

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Miguel Álvarez García

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento:

Persoa encargada de atender o albergue: Cristina

Observacións:

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande á Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande á Mesa

km 22,8
Tempo 06H 00’
Dificultade alta
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