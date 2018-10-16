Camí Primitiu Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
La Mesa s/n, al costat de l'Alberg municipal
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Alberg Miguelin Bar Restaurant
Disponible sense connexió
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La Mesa s/n, al costat de l'Alberg municipal
La Mesa
Propietat de l'alberg: Miguel Álvarez García
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Cristina
Observacions:
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola d'Allande a la Mesa
km 22,8
Temps 06H 00’
Dificultat alta
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