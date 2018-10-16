Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa
La Mesa s/n, junto al Albergue Municipal
Albergue Miguelin Bar Restaurante
Disponible sin conexión
577
La Mesa s/n, junto al Albergue Municipal
La Mesa
Propiedad del albergue: Miguel Álvarez García
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Cristina
Observaciones:
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 5
Etapa de Pola de Allande a La Mesa
km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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