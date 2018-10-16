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Camino Primitivo Etapa de Pola de Allande a La Mesa

Albergue Miguelin Bar Restaurante

Disponible sin conexión
57
7
Albergue Miguelin Bar Restaurante

La Mesa s/n, junto al Albergue Municipal
La Mesa

985914353

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Miguel Álvarez García

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Cristina

Observaciones:

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Pola de Allande a La Mesa Etapa 5

Etapa de Pola de Allande a La Mesa

km 22,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Alta
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