Bide Primitiboa Pola de Allande-La Mesa etapa
Mahaia, z/g, Udal Aterpetxearen ondoan
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Miguelin Bar aterpetxea jatetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
90
Mahaia, z/g, Udal Aterpetxearen ondoan
Mahaia
Aterpetxearen jabegoa: Miguel Álvarez García
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa:
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Kristina
Oharrak:
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 5
Pola de Allande-La Mesa etapa
km 22,0
Denbora 06H 00’
Zailtasuna HANDIA
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