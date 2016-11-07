Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo
C/ Cabezas de San Juan. Barrio do Viso
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Albergue Mater Christi de Tineo
Dispoñible sen conexión
1080
C/ Cabezas de San Juan. Barrio do Viso
Tineo
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Aitor López García. Asociación de Amigos do Camiño Astur Galaico do Interior
Observacións: Reformado en 2019. Aceptan peregrinos con mascota ( can )
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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