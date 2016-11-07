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Camiño Primitivo Etapa de Salas a Tineo

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Albergue Mater Christi de Tineo

Dispoñible sen conexión
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02 albergue mather christi de tineo

C/ Cabezas de San Juan. Barrio do Viso
Tineo

Policía Local: 985 800 232. Laureano: 985 80 10 67

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Aitor López García. Asociación de Amigos do Camiño Astur Galaico do Interior

Observacións: Reformado en 2019. Aceptan peregrinos con mascota ( can )

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tempo 05H 00’
Dificultade media
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