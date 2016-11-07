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Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo

Albergue Mater Christi de Tineo

Disponible sin conexión
145
66
02 albergue mather christi de tineo

C/ Cabezas de San Juan. Barrio del Viso
Tineo

Policía Local: 985 800 232. Laureano: 985 80 10 67

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Aitor López García. Asociación de Amigos del Camino Astur Galaico del Interior

Observaciones: Reformado en 2019. Aceptan peregrinos con mascota ( perro )

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Salas a Tineo Etapa 3

Etapa de Salas a Tineo

km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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