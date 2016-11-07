Camino Primitivo Etapa de Salas a Tineo
C/ Cabezas de San Juan. Barrio del Viso
Albergue Mater Christi de Tineo
Disponible sin conexión
14566
C/ Cabezas de San Juan. Barrio del Viso
Tineo
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Aitor López García. Asociación de Amigos del Camino Astur Galaico del Interior
Observaciones: Reformado en 2019. Aceptan peregrinos con mascota ( perro )
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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