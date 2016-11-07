Camí Primitiu Etapa de Salas a Tineo
C/ Cabezas de Sant Joan. Barri de l'Aparença
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Alberg Mater Christi de Tineo
Disponible sense connexió
1080
C/ Cabezas de Sant Joan. Barri de l'Aparença
Tineo
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aitor López García. Associació d'Amics del Camí Astur Galaic de l'Interior
Observacions: Reformat en 2019. Accepten pelegrins amb mascota ( gos )
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 3
Etapa de Salas a Tineo
km 20,2
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
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