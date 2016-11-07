Bide Primitiboa Aretoak Tineora
Cabezas de San Juan kalea. Viso auzoa
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Tineoko Mater Christi aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1080
Cabezas de San Juan kalea. Viso auzoa
Tineo
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aitor López García. Barneko Astur Galaico Bidearen Lagunen Elkartea
Oharrak: 2019an berritua. Maskotadun erromesak onartzen dituzte ( txakurra )
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak