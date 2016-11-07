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Bide Primitiboa Aretoak Tineora

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Tineoko Mater Christi aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
108
0
02 albergue mather christi de tineo

Cabezas de San Juan kalea. Viso auzoa
Tineo

Udaltzaingoa: 985 800 232. Laureano: 985 80 10 67

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Aitor López García. Barneko Astur Galaico Bidearen Lagunen Elkartea

Oharrak: 2019an berritua. Maskotadun erromesak onartzen dituzte ( txakurra )

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Aretoak Tineora Etapa 3

Aretoak Tineora

km 20,2
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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