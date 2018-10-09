Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
C/ Rúa de Tras Santa Clara
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Albergue Loopinn Santiago
Dispoñible sen conexión
710
C/ Rúa de Tras Santa Clara
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Director: Ivan. Encargadas: Isabel, María José e Raquel
Observacións: Este albergue turístico comparte edificio e servizos co Hotel do mesmo nome.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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