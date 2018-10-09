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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg Loopinn Santiago

Disponible sense connexió
71
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Albergue la salle

C/ Rúa de Rere Santa Clara
Santiago de Compostel·la

682 158 011, 981 585 667

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Director: Ivan. Encarregades: Isabel, María José i Raquel

Observacions: Aquest alberg turístic comparteix edifici i serveis amb l'Hotel del mateix nom.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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