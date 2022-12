Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

L’itinerari

Km 0. O Pedrouzo (Tots els Serveis)

Vint quilòmetres tan sols enfront dels 755,3 ja recorreguts des del nostre primer dia a l'altre costat dels Pirineus. Lluny, molt lluny, encara que només hagin passat diverses setmanes, queden ja els boscos navarresos, els ceps de La Rioja, el vast altiplà castellà. Fins i tot les muntanyes de Lleó i el mític O Cebreiro, que franquegem fa set jornades. Santiago, la plaça de l'Obradoiro i la catedral, davant la qual ens emocionarem, segur, es troben aquí al costat.Prenent com a referència l'alberg públic recorrem el poble a la vora de la nacional i girem a la dreta per la rúa do Concello, on es troba l'Ajuntament Avancem de front durant mig quilòmetre i en arribar al costat del col·legi i les pistes esportives girem noranta graus a l'esquerra. Per una pista de terra coberta de fullaraca ens internem entre un bosc d'eucaliptus, que abandonem per a entrar en Sant Antón, llogaret de la parròquia d'Arca. El lloc pren el nom d'una capella assolada per un incendi (Km 1,3).Un altre bosc ens espera a la sortida de Sant Antón. Carballos autòctons i eucaliptus reforestats, a granel, ens acompanyen ara fins al nucli d'Amenal , de la parròquia de San Miguel de Pereira. Accedim per pista asfaltada i passant el riu Brandelos creuem la N-547 per un pas baix (Km 3,7), al qual li segueix un fort repecho que puja a Cimadevila , últim nucli del Concello d'O Pi.

Km 4. Cimadevilla

La pujada continua durant més de quilòmetre i mig però es torna molt més assequible. Aconseguida la cota ens dirigim al peu de la A-54 i la N-634. Ja no ens estranyem en veure la tanca de separació repleta de petites creus. Forma part de la idiosincràsia de la peregrinació. Un monòlit esculpit amb el bordó, la carabassa i la petxina de pelegrí anuncia l'entrada en el municipi de Santiago (Km 6,3). Envoltem el perímetre de l'aeroport , deixant a mà esquerra diverses fileres de balises (Km 6,7), i després de travessar una carretera secundària entrem en San Paio, llogaret de la parròquia de Sabugueira.

Km 7,7. San Paio (Bar)

Envoltem Casa Quian, afrontem un breu repecho per pista asfaltada i prenem la pista de la dreta, que descendeix. Després de salvar la variant per sota continuem descendint per diversos nuclis de la parròquia de Sabugueira: A Esquipa i Lavacolla.

Km 9,5. Lavacolla (Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Després d'una corba tancada passem al costat de la parroquial de Sant Pelayo, que llueix inscrit l'any de la seva construcció: 1840. Seguidament creuem la N-634a (alberg Labacolla) i agafem el desviament a Villamaior. En tot just cent metres travessem el riu Sionlla, cobert d'ovas i conegut com a rierol de Lavacolla, lloc on els pelegrins es despullaven de les seves brutes vestimentes i es rentaven en vistes de la seva pròxima arribada a Santiago (Km 10).Per pista asfaltada iniciem una còmoda pujada que finalitzarà en l'esperada Muntanya do Goig. Travessem primer Villamaior (Km 11), passem al costat del centre de la TVG (Km 12,7) i girem 90 graus a l'esquerra per a fer el propi al costat del centre territorial d'RTVE (Km 13,5). Girem noranta graus a la dreta i continuem fins a la urbanització Sant Marcos, avantsala de la Muntanya do Goig.

Km 14,8. Sant Marcos (Bar. Botiga)

En lloc de seguir de front ens desviem a l'esquerra per a pujar al monument erigit l'any jacobeo de 1993, el mateix any que es va inaugurar el pròxim alberg de pelegrins, el més gran de tot el Camí que és capaç d'albergar fins a 300 persones un any normal i fins a 800 un Xacobeo. Des d'aquest punt obtenim la primera panoràmica de Santiago i la seva catedral.

Km 15,2. Munti do Goig (Alberg. Bar. Botiga. Caixer)

Reprenem el Camí, deixant a un costat l'accés a la cafeteria i els menjadors, i baixem fins a un tram d'escales. Tot seguit salvem per un pont l'autovia i les vies i progressem de front per la prolongada rúa Sant Lázaro (Km 16,7), on es troben el Palau de Congressos i Exposicions de Galícia i l'alberg de pelegrins Sant Lázaro, que permet dormir més d'una nit. Enllacem amb la rúa do Valiño (Km 17,7) i continuem de front per la rúa dónes Fontiñas i rúa dues Concheiros, on travessem l'avinguda de Lugo. Després la rúa de Sant Pere (Km 19), que finalitza en l'encreuament amb semàfors de la rúa d'Aller Ulloa.Pel lloc on es trobava la Porta do Camiño entrem en el centre històric per la rúa dónes Casas Reais, que puja fins a la praza de Cervantes. La rúa dóna Acibechería ens trasllada a la praza dóna Inmaculada, on es localitza el monestir de Sant Martí Pinario. Finalment entrem sota l'Arc del Palau per un passadís, on es reuneixen a tocar els músics de carrer, per a accedir a la Plaça de l'Obradoiro, on l'aventura acaba. Mentre ens llevem la motxilla anem descobrint cada detall de la façana occidental i ens encaminem al centre mateix de la plaça. És difícil no emocionar-se. Arribar a Santiago de Compostel·la com a pelegrí és una experiència inigualable i crec que per molts viatges que hàgim realitzat al voltant del món pocs són comparables a aquest.