Etapa d'Arzúa a Pedrouzo

L’itinerari

Km 0. Arzúa (Tots els Serveis)

Km 2,2. Preguntoño

Km 5,2. Taverna Vella (Alberg-Bar-Botiga)

Km 5,8. Calçada (Bar)

Km 7,8. Carrer (Bars. Alberg)

Km 11,1. Salceda (Albergs. Bar. Farmàcia a 600 metres)

Km 13,6. A Brea (Alberg)

Km 15,3. O Entroncament (Bars)

Km 16,3. Santa Irene (Albergs)

Km 17,9. A Rúa (Bars. Pensions. Cases Rurals)

Km 19,1. O Pedrouzo (Tots els Serveis)

Des de la rúa Cim do Lloc, on està situat l'alberg públic, partim de front cap a l'empedrada rúa do Carmen. Les seves porxades i façanes revestides de fusta acomiaden el nostre pas per Arzúa. Per un entorn més rural baixem fins a latravessem eli arribem de seguit a Asi la seva. Baixem fins alafluent al seu torn de l'Iso, i pugem fins a Preguntoño, llogaret de la parròquia de Burres amb la sevadel segle XVIII.A la sortida evitem la N-547 per un túnel i afrontem un repecho, entre prats, cultius de blat de moro i amb vista cap a Arzúa, fins al lloc de Peroxa, també de la parròquia de Burres. Els eucaliptus poblen, cada vegada més, el paisatge gallec i els prats, necessaris per a la supervivència del bestiar i del món rural. Se succeeixen un darrere l'altre amb les seves bugades familiars assecant-se al sol. Viatgem per pistes revestides de fullaraca i baixem fins alper a aconseguir posteriormentSis-cents metres després entrem en, de la parròquia de Burres i últim nucli habitat del Concello d'Arzúa.Deixem la població travessant una carretera d'enllaç i continuem per a entrar en el, l'últim abans de Santiago. Abans d'entrar en, llogaret de San Breixo de Ferreiros, es troba a 200 metres del Camí l'albergAbandonem el nucli després de creuar eli seguim per una xarxa de pistes i camins fins a Boavista, al peu de la N-547.Ens desmarquem uns metres de la nacional per la dreta, passant al costat del record al pelegrí, mort en el Camí. Tornem més amunt al peu de la carretera i la creuem al costat d'un concessionari de maquinària agrícola per a arribar fins a Oxén, lloc de la parròquia de San Miguel de Cerceda. El camí, a l'esquerra de la Nacional, condueix ara a la immediata, de la mateixa parròquia, on salvem la N-547 per sota. En aquest punt també poden enllaçar els pelegrins procedents delque hagin pres la variant d'O Pi. A l'altre costat es troba jaEn uns centenars de metres surt al pasi en paral·lel a la Nacional superem amb facilitat la pujada a, de la parròquia de San Lourenzo de Pastor. Enmig del trajecte hi ha un berenador amb font i un molí de vent que recorda al de les granges americanes. En l'alt travessem la carretera,, per a entrar en la població.Després prenem una pista que descendeix sota els eucaliptus. Més a baix, per un túnel sota la N-547, tenim l'opció de visitar l'ermitai la sevao anar a l'alberg. Al costat d'aquest alberg es troba el. Si continuem de front arribem a l'albergGràcies a una densa fronda d'eucaliptus ens aïllem del soroll de la carretera, passem al costat de la Fita 20, i evitem de nou la carretera per un túnel. Un parell de cases i un aserradero i més eucaliptus condueixen finsde la parròquia d'Arca.Per pista asfaltada arribem a la vora de la N-547 i pugem al costat d'ella fins a