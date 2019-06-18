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Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
Es recomana fer-ho en dos dies amb parada a Santa Irene o Pedrouzo
Informació sobre l’etapa 30: Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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Punts d’interès de l’etapa 30: Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
L’itinerari
- Km 0. Arzúa (Tots els Serveis)
Des de la rúa Cim do Lloc, on està situat l'alberg públic, partim de front cap a l'empedrada rúa do Carmen. Les seves porxades i façanes revestides de fusta acomiaden el nostre pas per Arzúa. Per un entorn més rural baixem fins a la font us Francesos, travessem el riu Borrissol i arribem de seguit a As Fangoses i la seva capella de Sant Lázaro (Fita 36 i Km 0,9). Baixem fins al riu Brandeso, afluent al seu torn de l'Iso (Km 1,8), i pugem fins a Preguntoño , llogaret de la parròquia de Burres amb la seva ermita de San Paio del segle XVIII.
- Km 2,2. Preguntoño
A la sortida evitem la N-547 per un túnel i afrontem un repecho, entre prats, cultius de blat de moro i amb vista cap a Arzúa, fins al lloc de Peroxa , també de la parròquia de Burres (Km 3,3). Els eucaliptus poblen, cada vegada més, el paisatge gallec i els prats, necessaris per a la supervivència del bestiar i del món rural. Se succeeixen un darrere l'altre amb les seves bugades familiars assecant-se al sol. Viatgem per pistes revestides de fullaraca i baixem fins al rierol Lladre (Km 3,9) per a aconseguir posteriorment Taverna Vella
- Km 5,2. Taverna Vella (Alberg-Bar-Botiga)
Sis-cents metres després entrem en Calçada, de la parròquia de Burres i últim nucli habitat del Concello d'Arzúa.
- Km 5,8. Calçada (Bar)
Deixem la població travessant una carretera d'enllaç i continuem per a entrar en el Concello d'O Pi, l'últim abans de Santiago. Abans d'entrar en A Carrer, llogaret de San Breixo de Ferreiros, es troba a 200 metres del Camí l'alberg A Posa't de Ferreiros.
- Km 7,8. Carrer (Bars. Alberg)
Abandonem el nucli després de creuar el rierol Langüello i seguim per una xarxa de pistes i camins fins a Boavista (Km 9,3) i Salceda, al peu de la N-547.
- Km 11,1. Salceda (Albergs. Bar. Farmàcia a 600 metres)
Ens desmarquem uns metres de la nacional per la dreta, passant al costat del record al pelegrí Guillermo Watt, mort en el Camí. Tornem més amunt al peu de la carretera i la creuem al costat d'un concessionari de maquinària agrícola per a arribar fins a Oxén , lloc de la parròquia de San Miguel de Cerceda (Km 12,5). El camí, a l'esquerra de la Nacional, condueix ara a la immediata Ras, de la mateixa parròquia, on salvem la N-547 per sota (Km 13,1). En aquest punt també poden enllaçar els pelegrins procedents del Camí del Nord que hagin pres la variant d'O Pi. A l'altre costat es troba ja A Brea.
- Km 13,6. A Brea (Alberg)
En uns centenars de metres surt al pas A Rabiña i en paral·lel a la Nacional superem amb facilitat la pujada a O Entroncament, de la parròquia de San Lourenzo de Pastor. Enmig del trajecte hi ha un berenador amb font i un molí de vent que recorda al de les granges americanes. En l'alt travessem la carretera, molta precaució!, per a entrar en la població.
- Km 15,3. O Entroncament (Bars)
Després prenem una pista que descendeix sota els eucaliptus. Més a baix, per un túnel sota la N-547, tenim l'opció de visitar l'ermita de Santa Irene i la seva font barroca o anar a l'alberg privat. Al costat d'aquest alberg es troba el desviament cap a l'alberg rural Astrar. Si continuem de front arribem a l'alberg de la Xunta.
- Km 16,3. Santa Irene (Albergs)
Gràcies a una densa fronda d'eucaliptus ens aïllem del soroll de la carretera, passem al costat de la Fita 20, i evitem de nou la carretera per un túnel. Un parell de cases i un aserradero i més eucaliptus condueixen fins A Rúa de la parròquia d'Arca.
- Km 17,9. A Rúa (Bars. Pensions. Cases Rurals)
Per pista asfaltada arribem a la vora de la N-547 i pugem al costat d'ella fins a O Pedrouzo.
- Km 19,1. O Pedrouzo (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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