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Arzua - Pedrouzo etapa
Bi egunetan egitea gomendatzen da, Santa Irene edo O Pedrouzon geldituta.
Etapari buruzko informazioa 30: Arzua - Pedrouzo etapa
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Etapako interesguneak 30: Arzua - Pedrouzo etapa
Ibilbidea
- 0 km. Arzua (zerbitzu guztiak)
Monte do Lugar auzotik, aterpetxe publikoa dagoen tokitik, Carmen izeneko harrizko zoladurarantz abiatuko gara. Ataripeek eta zurez estalitako fatxadek Arzalditik pasatzen uzten digute. Ingurune landatarrago batetik Franceses iturriraino jaitsi, Vello ibaia zeharkatu eta As Barrosasera eta San Lazaro kaperara iritsiko gara (36. mugarria eta 0,9. km). Brandeso ibairaino jaitsiko gara, Iso ibaiaren adarra (1,8. km), eta Galdeoñoraino igoko gara, Burresko parrokiako herrixka, XVIII. mendeko San Paio ermitarekin.
- 2,2 km. Galdera
Irteeran, N-547 errepideari jarraitu behar diogu tunel batetik, eta, zelaien, arto-laboreen eta Arzakurako bisten artean, A Perotxaraino, Burresko parrokiatik (3,3. km). Eukaliptoek, gero eta gehiago, Galiziako paisaia eta belardiak biltzen dituzte, beharrezkoak baitira azienda eta landa munduaren biziraupenerako. Bata bestearen atzetik gertatzen dira, familiako galdekin eguzkitan lehortzen. Orbelez estalitako pistetan barna ibiliko gara, eta Ladrón errekaraino jaitsiko gara (3,9 km), gero Taberna Vellara iristeko.
- 5,2 km. Vella taberna-denda
Seiehun metro geroago, Burresko parrokiatik Galtzadara sartuko gara eta Concello de Arzúako azken gune biztanleduna.
- 5,8 km. Galtzada (taberna)
Herria loturako errepide bat zeharkatuz utzi, eta O Pinoko Concello mendian sartuko gara, Santiago aurreko azken zatian. Ferreirosko San Breixo herrixkan sartu aurretik, A Ponte de Ferreiros aterpetxea dago bidetik 200 metrora.
- 7,8 km. Kalea (Bar. Aterpetxea)
Langüello erreka zeharkatu ondoren, hirigunetik alde egingo dugu, eta pista eta bide sare batetik jarraituko dugu Boavista (9,3. km) eta Salcedaraino, N-547 errepidearen ondoan.
- 11,1 km. Salceda (aterpetxeak. taberna. Farmazia, 600 metrora)
Naziotik metro batzuk pasa, eskuinetik, eta Guillermo Watt erromesa, Bidean hilda dagoena, gogoratuko dugu. Errepidearen behealdera itzuli, eta nekazaritzako makineriaren kontzesionario baten ondoan gurutzatuko dugu, Oxenera iristeko, Zertzedako San Migel parrokiara (12,5 km). Bideak, Nazioaren ezkerraldean, parrokia bereko Ras batera garamatza orain. Han, N-547 azpitik salbatuko dugu (13,1 km). Puntu honetan O Pinuko saihesbidea hartu duten Iparraldeko Bideko erromesak ere lotu daitezke. Beste aldean A Brea dago.
- 13,6 km. A Brea (aterpea)
Ehunka metrotan A Rabiña pasabidera atera eta, A Nazionalarekin paraleloan, erraz gainditzen dugu San Lourenzo de Pastor parrokiako O Empalmerako igoera. Ibilbidearen erdian, iturri eta haize-errota dituen askaldegi bat dago, AEBetako etxolak gogorarazten dituena. Gainean errepidea gurutzatuko dugu, kontuz!, herrian sartzeko.
- 15,3 km. O Lotunea (tabernak)
Ondoren, eukaliptoen azpian jaisten den pista hartuko dugu. Beherago, N-547 errepidearen azpiko tunel batetik, Santa Irene ermita eta iturri barrokoa bisitatzeko edo aterpetxe pribatura joateko aukera dugu. Aterpetxe honen ondoan Astrar landa aterpetxerako desbideraketa dago. Aurrera jarraituz gero, Xuntako aterpetxera iritsiko gara.
- 16,3 km. Santa Irene (aterpetxeak)
Eukaliptoen fronde trinko bati esker, errepidearen zaratatik isolatu, 20. mugarriaren ondotik pasa, eta errepidea tunel batetik berriro saihestuko dugu. Etxe pare batek eta zerrategi batek eta eukalipto gehiagok Arka parrokiako A Ruaraino eramango gaituzte.
- 17,9 km. A Rúa (tabernak. Pentsioak. Landetxeak)
Pista asfaltatutik N-547 errepidearen ertzera iritsiko gara eta O Pedrouzora igoko gara.
- 19,1 km. O Pedrouzo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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