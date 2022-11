Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

O itinerario

Km 0. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)

Km 4. Cimadevilla

Km 7,7. San Paio (Bar)

Km 9,5. Lavacolla (Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 14,8. San Marcos (Bar. Tenda)

Km 15,2. Monte do Gozo (Albergue. Bar. Tenda. Caixeiro)

Km 20. Santiago de Compostela (Todos os Servizos)

Vinte quilómetros tan só fronte aos 755,3 xa percorridos desde o noso primeiro día alén dos Pireneos. Lonxe, moi lonxe, aínda que só pasen varias semanas, quedan xa os bosques navarros, as cepas rioxanas, a vasta meseta castelá. Incluso os montes de León e o mítico Ou Cebreiro, que franqueamos fai sete xornadas. Santiago, a praza do Obradoiro e a catedral, ante a que nos emocionaremos, seguro, atópanse aquí á beira.Tomando como referencia o albergue público percorremos o pobo á beira da nacional e viramos á dereita pola rúa do Concello, onde se atopa oAvanzamos de fronte durante medio quilómetro e ao chegar xunto ao colexio e as pistas deportivas viramos noventa graos á esquerda. Por unha pista de terra cuberta de hojarasca internámonos entre un bosque de eucaliptos, que abandonamos paira entrar en Sanaldea da parroquia de Arca. O lugar toma o nome dunha capela arrasada por un incendio.Outro bosque agárdanos á saída de San Antón. Carballos autóctonos e eucaliptos reforestados, a granel, acompáñannos agora até o núcleo de, da parroquia de San Miguel de Pereira. Accedemos por pista asfaltada e pasando ocruzamos a N-547 por un paso baixo, ao que lle segue un forte repecho que sobe a Cimadevila, último núcleo do Concello do Pino.A subida continúa durante máis de quilómetro e medio pero se torna moito máis alcanzable. Alcanzada a cota dirixímonos ao pé da A-54 e a N-634. Xa non nos estrañamos ao ver o valo de separación repleta de pequenas cruces. Forma parte da idiosincrasia da peregrinación. Un monólito esculpido co bordón, a cabaza e a vieira anuncia a entrada no. Rodeamos o perímetro do, deixando a man esquerda varias fileiras de balizas, e despois de cruzar una estrada secundaria entramos en San, aldea da parroquia de Sabugueira.Rodeamos Casa Quian, afrontamos un breve repecho por pista asfaltada e tomamos a pista da dereita, que descende. Tras salvar a variante por baixo seguimos descendendo por varios núcleos da parroquia de Sabugueira:Tras unha curva pechada pasamos xunto áque loce inscrito o ano da súa construción: 1840. Seguidamente cruzamos a N-634a (alberguee collemos o desvío a Villamaior. En apenas cen metros cruzamos ocuberto de ovas e coñecido como arroio de Lavacolla, lugar onde os peregrinos desposuíanse das súas sucias vestimentas e lavábanse en vistas da súa próxima chegada a Santiago.Por pista asfaltada iniciamos una cómoda subida que finalizará no esperado Monte do Gozo. Atravesamos primeiro, pasamos xunto ao centro dae viramos 90 graos á esquerda paira facer o propio xunto ao centro territorial de. Viramos noventa graos á dereita e continuamos até a urbanización, antesala doEn lugar de seguir de fronte desviámonos á esquerda paira subir ao monumento erixido no ano xacobeo de 1993, o mesmo ano que se inaugurou o próximo albergue de peregrinos, o máis grande de todo o Camiño que é capaz de albergar até 300 persoas un ano normal e até 800 un Xacobeo. Desde este punto obtemos a primeira panorámica de Santiago e a súa catedral.Retomamos o Camiño, deixando ao carón o acceso á cafetaría e os comedores, e baixamos até un tramo de escaleiras. Acto seguido salvamos por unha ponte a autovía e as vías e progresamos de fronte pola prolongada, onde se atopan oe o, que permite durmir máis dunha noite. Enlazamos coae continuamos de fronte pola, onde cruzamos a avenida de Lugo. Despois a, que finaliza no cruzamento con semáforos da rúa de Aller Ulloa.Polo lugar onde se atopaba pórtaa do Camiño entramos no centro histórico pola, que sobe até a. Atrasládanos á, onde se localiza o mosteiro de. Finalmente entramos baixo opor un pasadizo, onde se reúnen a tocar os músicos rueiros, paira acceder á, onde a aventura termina. Mentres nos quitamos a mochila imos descubrindo cada detalle da fachada occidental e encamiñámonos ao centro mesmo da praza. É difícil non emocionarse. Chegar a Santiago de Compostela como peregrino é una experiencia inigualable e creo que por moitas viaxes que realicemos ao redor do mundo poucos son comparables a leste.