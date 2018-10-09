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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Loopinn Santiago

Disponible sin conexión
86
12
Albergue la salle

C/ Rúa de Tras Santa Clara
Santiago de Compostela

682 158 011, 981 585 667

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Director: Ivan. Encargadas: Isabel, María José y Raquel

Observaciones: Este albergue turístico comparte edificio y servicios con el Hotel del mismo nombre.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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