Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
C/ Rúa de Tras Santa Clara
Albergue Loopinn Santiago
Disponible sin conexión
8612
C/ Rúa de Tras Santa Clara
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Director: Ivan. Encargadas: Isabel, María José y Raquel
Observaciones: Este albergue turístico comparte edificio y servicios con el Hotel del mismo nombre.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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