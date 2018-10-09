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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Loopinn Santiago aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
71
0
Albergue la salle

Rúa de Tras Santa Clara kalea
Santiago

682 158 011, 981 585 667

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zuzendaria: Ivan. Arduradunak: Isabel, María José eta Raquel

Oharrak: Turismoko aterpetxe honek izen bereko hotelarekin partekatzen ditu eraikina eta zerbitzuak.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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