Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa
Rúa de Tras Santa Clara kalea
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Loopinn Santiago aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
710
Rúa de Tras Santa Clara kalea
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Zuzendaria: Ivan. Arduradunak: Isabel, María José eta Raquel
Oharrak: Turismoko aterpetxe honek izen bereko hotelarekin partekatzen ditu eraikina eta zerbitzuak.
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 31
Pedrouzotik Santiagorako etapa
km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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