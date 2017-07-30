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Albergue Lalín Centro
Observatorio 8, 2º (Galerías Colon)
Lalín (Pontevedra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Emiliano García e Elena González
Observacións: Os propietarios teñen un negocio de hostalaría a 30 metros do albergue, onde se serven comida rápida, menú, almorzos, comida paira levar, etc. Dispoñen de credenciais.
Camiño Sanabrés
Etapa de Cea á Laxe
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