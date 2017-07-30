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Camiño Sanabrés Etapa de Cea á Laxe

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Albergue Lalín Centro

Dispoñible sen conexión
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Albergue lalin centro

Observatorio 8, 2º (Galerías Colon)
Lalín (Pontevedra)

610 207 992, 649 915 381

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Emiliano García e Elena González

Observacións: Os propietarios teñen un negocio de hostalaría a 30 metros do albergue, onde se serven comida rápida, menú, almorzos, comida paira levar, etc. Dispoñen de credenciais.

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea á Laxe Etapa 11

Etapa de Cea á Laxe

km 37,3
Tempo 09H 30’
Dificultade media
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