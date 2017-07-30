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Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

Albergue Lalín Centro

Disponible sin conexión
34
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Albergue lalin centro

Observatorio 8, 2º (Galerías Colon)
Lalín (Pontevedra)

610 207 992, 649 915 381

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Emiliano García y Elena González

Observaciones: Los propietarios tienen un negocio de hostelería a 30 metros del albergue, donde se sirven comida rápida, menú, desayunos, comida para llevar, etc. Disponen de credenciales.

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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