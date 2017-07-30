Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe
Observatorio 8, 2º (Galerías Colon)
Albergue Lalín Centro
Disponible sin conexión
341
Observatorio 8, 2º (Galerías Colon)
Lalín (Pontevedra)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Emiliano García y Elena González
Observaciones: Los propietarios tienen un negocio de hostelería a 30 metros del albergue, donde se sirven comida rápida, menú, desayunos, comida para llevar, etc. Disponen de credenciales.
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea a A Laxe
km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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