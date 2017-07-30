Albergue Lalín Centro

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Emiliano García y Elena González

Observaciones: Los propietarios tienen un negocio de hostelería a 30 metros del albergue, donde se sirven comida rápida, menú, desayunos, comida para llevar, etc. Disponen de credenciales.