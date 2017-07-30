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Camí Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

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Alberg Lalín Centre

Disponible sense connexió
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Albergue lalin centro

Observatori 8, 2n (Galeries Còlon)
Lalín (Pontevedra)

610 207 992, 649 915 381

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Emiliano García i Elena González

Observacions: Els propietaris tenen un negoci d'hostaleria a 30 metres de l'alberg, on se serveixen menjar ràpid, menú, desdejunis, menjar per portar, etc. Disposen de credencials.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Temps 09H 30’
Dificultat mitjana
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