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Alberg Lalín Centre
Observatori 8, 2n (Galeries Còlon)
Lalín (Pontevedra)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Emiliano García i Elena González
Observacions: Els propietaris tenen un negoci d'hostaleria a 30 metres de l'alberg, on se serveixen menjar ràpid, menú, desdejunis, menjar per portar, etc. Disposen de credencials.
Camí Sanabrés
Etapa de Cea a A Laxe
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