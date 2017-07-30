Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera
Behatokia 8, 2.a (Galerías Colon)
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Lalín Centro aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
80
Behatokia 8, 2.a (Galerías Colon)
Lalin (Pontevedra)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emiliano García eta Elena González
Oharrak: Jabeek ostalaritzako negozio bat dute aterpetxetik 30 metrora, eta bertan janari azkarra, menua, gosariak, eramateko janaria eta abar zerbitzatzen dira. Kredentzialak dituzte.
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak