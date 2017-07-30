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Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera

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Lalín Centro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
8
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Albergue lalin centro

Behatokia 8, 2.a (Galerías Colon)
Lalin (Pontevedra)

610 207 992, 649 915 381

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Emiliano García eta Elena González

Oharrak: Jabeek ostalaritzako negozio bat dute aterpetxetik 30 metrora, eta bertan janari azkarra, menua, gosariak, eramateko janaria eta abar zerbitzatzen dira. Kredentzialak dituzte.

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Eako etapa A Laxera Etapa 11

Eako etapa A Laxera

km 37,3
Denbora 09H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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