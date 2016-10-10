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Albergue Fin do Camiño
Rúa de Moscova, s/n
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Persoa encargada de atender o albergue: Varios hospitaleros voluntarios da Fundación
Observacións: O albergue está dedicado á memoria de D. Jaime García Rodríguez, que foi fundador e director da Oficina de Acollida ao Peregrino. A rúa de Moscova atópase á esquerda da rúa do Valiño, paso do Camiño Francés en Santiago. O albergue atópase debaixo da igrexa de Fontiñas e nas proximidades hai un centro comercial.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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