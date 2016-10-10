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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Fin do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue fin del camino

Rúa de Moscova, s/n
Santiago de Compostela

981 587 324

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio

Persoa encargada de atender o albergue: Varios hospitaleros voluntarios da Fundación

Observacións: O albergue está dedicado á memoria de D. Jaime García Rodríguez, que foi fundador e director da Oficina de Acollida ao Peregrino. A rúa de Moscova atópase á esquerda da rúa do Valiño, paso do Camiño Francés en Santiago. O albergue atópase debaixo da igrexa de Fontiñas e nas proximidades hai un centro comercial.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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