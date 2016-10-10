Albergue Fin del Camino
Rúa de Moscova, s/n
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Fundación Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Persona encargada de atender el albergue: Varios hospitaleros voluntarios de la Fundación
Observaciones: El albergue está dedicado a la memoria de D. Jaime García Rodríguez, que fue fundador y director de la Oficina de Acogida al Peregrino. La rúa de Moscova se encuentra a la izquierda de la rúa do Valiño, paso del Camino Francés en Santiago. El albergue se encuentra debajo de la iglesia de Fontiñas y en las cercanías hay un centro comercial.
Camino Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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