Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Albergui Fi del Camí

Disponible sense connexió
99
0
Albergue fin del camino

Rúa de Moskva, s/n
Santiago de Compostel·la

981 587 324

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Fundació Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Diversos hospitaleros voluntaris de la Fundació

Observacions: L'alberg està dedicat a la memòria de D. Jaime García Rodríguez, que va ser fundador i director de l'Oficina d'Acolliment al Pelegrí. La rúa de Moskva es troba a l'esquerra de la rúa do Valiño, pas del Camí Francès en Santiago. L'alberg es troba sota l'església de Fontiñas i en la rodalia hi ha un centre comercial.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Albergui Fi del Camí

Veure tots

Envia les teves fotografies!