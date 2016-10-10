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Albergui Fi del Camí
Rúa de Moskva, s/n
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Fundació Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Diversos hospitaleros voluntaris de la Fundació
Observacions: L'alberg està dedicat a la memòria de D. Jaime García Rodríguez, que va ser fundador i director de l'Oficina d'Acolliment al Pelegrí. La rúa de Moskva es troba a l'esquerra de la rúa do Valiño, pas del Camí Francès en Santiago. L'alberg es troba sota l'església de Fontiñas i en la rodalia hi ha un centre comercial.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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