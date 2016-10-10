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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Fin del Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
99
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Albergue fin del camino

Rúa de Moscova, z/g
Santiago

981 587 324

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio Fundazioa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio Fundazioa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fundazioko zenbait ospitalatzaile boluntario

Oharrak: D memoriari buruzkoa da aterpetxea. Jaime García Rodríguez, Erromesaren Harrera Bulegoaren sortzaile eta zuzendaria izan zena. Elcovako ibarra Valiño uharraren ezkerraldean dago, Donejakue bide frantsesetik igarotzean. Fontiñas elizaren azpian dago aterpetxea, eta inguruan merkataritzagune bat dago.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Fin del Camino aterpetxea

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