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Fin del Camino aterpetxea
Rúa de Moscova, z/g
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio Fundazioa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ad Sanctum Iacobum Peregrinatio Fundazioa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fundazioko zenbait ospitalatzaile boluntario
Oharrak: D memoriari buruzkoa da aterpetxea. Jaime García Rodríguez, Erromesaren Harrera Bulegoaren sortzaile eta zuzendaria izan zena. Elcovako ibarra Valiño uharraren ezkerraldean dago, Donejakue bide frantsesetik igarotzean. Fontiñas elizaren azpian dago aterpetxea, eta inguruan merkataritzagune bat dago.
Bide frantsesa
Pedrouzotik Santiagorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak