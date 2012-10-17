Albergue do Mosteiro de Oseira

Propiedade do albergue: Orde Cisterciense

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Orde Cisterciense

Persoa encargada de atender o albergue: Monxes do mosteiro

Observacións: Hai posibilidade de permanecer máis dunha noite e tamén é posible participar na liturxia dos monxes cistercienses.E-mails de contacto:[email protected]@googlemail.com