Camiño Sanabrés Etapa de Cea á Laxe
Mosteiro de Oseira
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Albergue do Mosteiro de Oseira
Dispoñible sen conexión
1310
Mosteiro de Oseira
Oseira. Concello de Cea (Ourense)
Propiedade do albergue: Orde Cisterciense
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Orde Cisterciense
Persoa encargada de atender o albergue: Monxes do mosteiro
Observacións: Hai posibilidade de permanecer máis dunha noite e tamén é posible participar na liturxia dos monxes cistercienses.E-mails de contacto:[email protected]@googlemail.com
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea á Laxe
km 37,3
Tempo 09H 30’
Dificultade media
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