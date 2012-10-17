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Camiño Sanabrés Etapa de Cea á Laxe

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Albergue do Mosteiro de Oseira

Dispoñible sen conexión
131
0
Albergue refugio de oseira

Mosteiro de Oseira
Oseira. Concello de Cea (Ourense)

988 28 20 04

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Orde Cisterciense

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Orde Cisterciense

Persoa encargada de atender o albergue: Monxes do mosteiro

Observacións: Hai posibilidade de permanecer máis dunha noite e tamén é posible participar na liturxia dos monxes cistercienses.E-mails de contacto:[email protected]@googlemail.com

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea á Laxe Etapa 11

Etapa de Cea á Laxe

km 37,3
Tempo 09H 30’
Dificultade media
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