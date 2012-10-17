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Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera

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Oseirako monasterioko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
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Albergue refugio de oseira

Oseirako monasterioa
Oseira. Concello de Cea (Ourense)

988 28 20 04

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Ordena zistertarra

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ordena zistertarra

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Monasterioko monjeak

Oharrak: Gau bat baino gehiago egon daiteke, eta monje zistertarren liturgian ere parte har daiteke. Harremanetarako helbide elektronikoak: info@mosteirodeoseira .org [email protected]

Sanabresko bidea

Sanabresko bidea

Etapak 13
km 367,5
Eako etapa A Laxera Etapa 11

Eako etapa A Laxera

km 37,3
Denbora 09H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Oseirako monasterioko aterpetxea

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