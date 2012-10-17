Sanabriako Bidea Eako etapa A Laxera
Oseirako monasterioa
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Oseirako monasterioko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
1310
Oseirako monasterioa
Oseira. Concello de Cea (Ourense)
Aterpetxearen jabegoa: Ordena zistertarra
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Ordena zistertarra
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Monasterioko monjeak
Oharrak: Gau bat baino gehiago egon daiteke, eta monje zistertarren liturgian ere parte har daiteke. Harremanetarako helbide elektronikoak: info@mosteirodeoseira .org [email protected]
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak