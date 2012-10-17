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Camí Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

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Alberg del Monestir d'Oseira

Disponible sense connexió
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Albergue refugio de oseira

Monestir d'Oseira
Oseira. Concello de Cea (Orense)

988 28 20 04

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Orde Cistercenc

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Orde Cistercenc

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Monjos del monestir

Observacions: Hi ha possibilitat de romandre més d'una nit i també és possible participar en la litúrgia dels monjos cistercencs.E-mails de contacte:[email protected]@googlemail.com

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Temps 09H 30’
Dificultat mitjana
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