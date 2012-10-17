Camí Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe
Monestir d'Oseira
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Alberg del Monestir d'Oseira
Disponible sense connexió
1320
Monestir d'Oseira
Oseira. Concello de Cea (Orense)
Propietat de l'alberg: Orde Cistercenc
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Orde Cistercenc
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Monjos del monestir
Observacions: Hi ha possibilitat de romandre més d'una nit i també és possible participar en la litúrgia dels monjos cistercencs.E-mails de contacte:[email protected]@googlemail.com
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea a A Laxe
km 37,3
Temps 09H 30’
Dificultat mitjana
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