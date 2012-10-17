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Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe

Albergue del Monasterio de Oseira

Disponible sin conexión
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Albergue refugio de oseira

Monasterio de Oseira
Oseira. Concello de Cea (Ourense)

988 28 20 04

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Orden Cisterciense

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Orden Cisterciense

Persona encargada de atender el albergue: Monjes del monasterio

Observaciones: Hay posibilidad de permanecer más de una noche y también es posible participar en la liturgia de los monjes cistercienses. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]

Camino Sanabrés

Camino Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Cea a A Laxe Etapa 11

Etapa de Cea a A Laxe

km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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