Camino Sanabrés Etapa de Cea a A Laxe
Monasterio de Oseira
Albergue del Monasterio de Oseira
Disponible sin conexión
16037
Monasterio de Oseira
Oseira. Concello de Cea (Ourense)
Propiedad del albergue: Orden Cisterciense
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Orden Cisterciense
Persona encargada de atender el albergue: Monjes del monasterio
Observaciones: Hay posibilidad de permanecer más de una noche y también es posible participar en la liturgia de los monjes cistercienses. E-mails de contacto: [email protected] [email protected]
Camino Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 11
Etapa de Cea a A Laxe
km 37,3
Tiempo 09H 30’
Dificultad Media
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