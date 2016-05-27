Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue do Escamplero
O Escamplero, s/n
O Escamplero (Concello das Regueras)
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello
Persoa encargada de atender o albergue: Fernando e Rosa
Observacións: O restaurante atópase uns 200 metros antes do albergue e hai que pasar antes para selar e recoller as chaves porque senón hai que volver de novo.
Camiño Primitivo
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo