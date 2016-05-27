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Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

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Albergue do Escamplero

Dispoñible sen conexión
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Albergue del escamplero

O Escamplero, s/n
O Escamplero (Concello das Regueras)

985 79 90 05, Teléfono Ayto: 985 79 90 45

Propiedade do albergue: Municipal

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello

Persoa encargada de atender o albergue: Fernando e Rosa

Observacións: O restaurante atópase uns 200 metros antes do albergue e hai que pasar antes para selar e recoller as chaves porque senón hai que volver de novo.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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