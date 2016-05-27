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Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Albergue del Escamplero

Disponible sin conexión
527
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Albergue del escamplero

El Escamplero, s/n
El Escamplero (Concejo de las Regueras)

985 79 90 05, Teléfono Ayto: 985 79 90 45

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento

Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Rosa

Observaciones: El restaurante se encuentra unos 200 metros antes del albergue y hay que pasar antes para sellar y recoger las llaves porque sino hay que volver de nuevo.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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