Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
El Escamplero, s/n
Albergue del Escamplero
Disponible sin conexión
52755
El Escamplero, s/n
El Escamplero (Concejo de las Regueras)
Propiedad del albergue: Municipal
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento
Persona encargada de atender el albergue: Fernando y Rosa
Observaciones: El restaurante se encuentra unos 200 metros antes del albergue y hay que pasar antes para sellar y recoger las llaves porque sino hay que volver de nuevo.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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