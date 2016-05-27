Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
El Escamplero, z/g
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Ezkatariaren aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
4090
El Escamplero, z/g
El Escamplero (Reguerasko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Rosa
Oharrak: Jatetxea aterpetxea baino 200 metro lehenago dago eta lehenago pasatu behar da zigilatzeko eta giltzak jasotzeko, bestela berriro itzuli behar baita.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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