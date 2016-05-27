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Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

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Ezkatariaren aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
409
0
Albergue del escamplero

El Escamplero, z/g
El Escamplero (Reguerasko Kontzejua)

985 79 90 05, Udalaren telefonoa: 985 79 90 45

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udala

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Fernando eta Rosa

Oharrak: Jatetxea aterpetxea baino 200 metro lehenago dago eta lehenago pasatu behar da zigilatzeko eta giltzak jasotzeko, bestela berriro itzuli behar baita.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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