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Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

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Alberg de l'Escamplero

Disponible sense connexió
409
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Albergue del escamplero

L'Escamplero, s/n
L'Escamplero (Consell dels Reguerons)

985 79 90 05, Telèfon Ayto: 985 79 90 45

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando i Rosa

Observacions: El restaurant es troba uns 200 metres abans de l'alberg i cal passar abans per a segellar i recollir les claus perquè sinó cal tornar de nou.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 1

Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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