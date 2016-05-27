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Alberg de l'Escamplero
L'Escamplero, s/n
L'Escamplero (Consell dels Reguerons)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fernando i Rosa
Observacions: El restaurant es troba uns 200 metres abans de l'alberg i cal passar abans per a segellar i recollir les claus perquè sinó cal tornar de nou.
Camí Primitiu
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
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