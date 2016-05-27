Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
San Juan de Villapañada. Xunto á Igrexa, ao final do pobo.
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Albergue de San Juan de Villapañada
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San Juan de Villapañada. Xunto á Igrexa, ao final do pobo.
San Juan de Villapañada (Concello de Grao)
Propiedade do albergue: Concello de Grao
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Domingo Ugarte
Observacións: Comprar comida en Grao, en San Juan de Villapañada non hai servizos. Recoméndase vivamente levar saco de durmir. O albergue conta cunha rica selección de libros de historia, arte e cultura da rexión.
Camiño Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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