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Camiño Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

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Albergue de San Juan de Villapañada

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03 albergue de san juan de villapanada

San Juan de Villapañada. Xunto á Igrexa, ao final do pobo.
San Juan de Villapañada (Concello de Grao)

670 596 854 (Domingo), 985 75 00 68 (Concello de Grao)

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Grao

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal

Persoa encargada de atender o albergue: Domingo Ugarte

Observacións: Comprar comida en Grao, en San Juan de Villapañada non hai servizos. Recoméndase vivamente levar saco de durmir. O albergue conta cunha rica selección de libros de historia, arte e cultura da rexión.

Camiño Primitivo

Camiño Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tempo 08H 00’
Dificultade alta
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