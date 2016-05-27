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Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

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Alberg de Sant Joan de Villapañada

Disponible sense connexió
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03 albergue de san juan de villapanada

Sant Joan de Villapañada. Al costat de l'Església, al final del poble.
Sant Joan de Villapañada (Consell de Grau)

670 596 854 (Domingo), 985 75 00 68 (Ajuntament de Grau)

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grau

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Domingo Ugarte

Observacions: Comprar menjar en Grau, en Sant Joan de Villapañada no hi ha serveis. Es recomana vivament portar sac de dormir. L'alberg compta amb una rica selecció de llibres d'història, art i cultura de la regió.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 1

Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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