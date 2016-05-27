Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
Sant Joan de Villapañada. Al costat de l'Església, al final del poble.
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Alberg de Sant Joan de Villapañada
Disponible sense connexió
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Sant Joan de Villapañada. Al costat de l'Església, al final del poble.
Sant Joan de Villapañada (Consell de Grau)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Grau
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Domingo Ugarte
Observacions: Comprar menjar en Grau, en Sant Joan de Villapañada no hi ha serveis. Es recomana vivament portar sac de dormir. L'alberg compta amb una rica selecció de llibres d'història, art i cultura de la regió.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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