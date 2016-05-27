Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
San Juan de Villapañada. Junto a la Iglesia, al final del pueblo.
Albergue de San Juan de Villapañada
Disponible sin conexión
97127
San Juan de Villapañada. Junto a la Iglesia, al final del pueblo.
San Juan de Villapañada (Concejo de Grado)
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal
Persona encargada de atender el albergue: Domingo Ugarte
Observaciones: Comprar comida en Grado, en San Juan de Villapañada no hay servicios. Se recomienda vivamente llevar saco de dormir. El albergue cuenta con una rica selección de libros de historia, arte y cultura de la región.
Camino Primitivo
Etapas 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada
km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
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