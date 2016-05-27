Castellano
Planificar mi Camino
  1. Inicio ·
Camino Primitivo Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

Albergue de San Juan de Villapañada

Disponible sin conexión
97
127
03 albergue de san juan de villapanada

San Juan de Villapañada. Junto a la Iglesia, al final del pueblo.
San Juan de Villapañada (Concejo de Grado)

670 596 854 (Domingo), 985 75 00 68 (Ayuntamiento de Grado)

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Domingo Ugarte

Observaciones: Comprar comida en Grado, en San Juan de Villapañada no hay servicios. Se recomienda vivamente llevar saco de dormir. El albergue cuenta con una rica selección de libros de historia, arte y cultura de la región.

Camino Primitivo

Camino Primitivo

Etapas 13
km 321,4
Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada Etapa 1

Etapa de Oviedo a San Juan de Villapañada

km 30,5
Tiempo 08H 00’
Dificultad Alta
Añadir albergue a mi selección

¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?

Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.

Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

Ver todos

Así ven los peregrinos el Albergue de San Juan de Villapañada

Ver todos

¡Envía tus fotografías!