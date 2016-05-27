Albergue de San Juan de Villapañada

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Grado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Domingo Ugarte

Observaciones: Comprar comida en Grado, en San Juan de Villapañada no hay servicios. Se recomienda vivamente llevar saco de dormir. El albergue cuenta con una rica selección de libros de historia, arte y cultura de la región.