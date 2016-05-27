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Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

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Villapañadako San Juan aterpetxea

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03 albergue de san juan de villapanada

Villapañadako San Juan. Elizaren ondoan, herriaren amaieran.
San Juan de Villapañada (Graduko Kontzejua)

670 596 854 (igandea), 985 75 00 68 (Graduko Udala)

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Graduko Udala

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Domingo Ugarte

Oharrak: Graduan janaria erostea, San Juan de Villapañadan ez dago zerbitzurik. Lo egiteko zakua eramatea gomendatzen da. Eskualdeko historia-, arte- eta kultura-liburu ugari ditu aterpetxeak.

Bide Primitiboa

Bide Primitiboa

Etapak 13
km 320,6
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara Etapa 1

Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara

km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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Honela ikusten dute erromesek Villapañadako San Juan aterpetxea

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