Bide Primitiboa Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
Villapañadako San Juan. Elizaren ondoan, herriaren amaieran.
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Villapañadako San Juan aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
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Villapañadako San Juan. Elizaren ondoan, herriaren amaieran.
San Juan de Villapañada (Graduko Kontzejua)
Aterpetxearen jabegoa: Graduko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Domingo Ugarte
Oharrak: Graduan janaria erostea, San Juan de Villapañadan ez dago zerbitzurik. Lo egiteko zakua eramatea gomendatzen da. Eskualdeko historia-, arte- eta kultura-liburu ugari ditu aterpetxeak.
Bide Primitiboa
Etapak 13
km 320,6
Etapa 1
Etapa: Oviedotik San Juan de Villapañadara
km 30,5
Denbora 08H 00’
Zailtasuna HANDIA
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