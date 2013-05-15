Camiño Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
Está situado xunto á farmacia
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Albergue de Requejo
Dispoñible sen conexión
340
Está situado xunto á farmacia
Requejo (Zamora)
Propiedade do albergue: Concello de Requejo
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Requejo
Persoa encargada de atender o albergue: Encarna Sánchez
Observacións:
Camiño Sanabrés
Etapas 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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