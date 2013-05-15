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Camiño Sanabrés Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

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Albergue de Requejo

Dispoñible sen conexión
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Albergue de requejo

Está situado xunto á farmacia
Requejo (Zamora)

685 179 296 (Hospitalera), 980 62 24 31 (Concello de Requejo)

Propiedade do albergue: Concello de Requejo

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Concello de Requejo

Persoa encargada de atender o albergue: Encarna Sánchez

Observacións:

Camiño Sanabrés

Camiño Sanabrés

Etapas 13
km 367,7
Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián Etapa 5

Etapa de Puebla De Sanabria a Lubián

km 28,5
Tempo 07H 30’
Dificultade alta
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